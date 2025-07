Fogo na freguesia de Rebordões Santa Maria sem meios aéreos

Acontece que o trabalho estava a correr bem, porque havia ajuda de meios aéreos, mas que foram embora sem data de regresso.Por prevenção na freguesia da Facha, que fica perto de Rebordões, as autoridades locais decidiram retirar as pessoas do lar de idosos e da creche.





Também em Nisa, Portalegre a atenção dos bombeiros foca-se da localidade de Vinagre.

Mais de 200 operacionais combatem as chamas, de um incêndio que pode colocar casas em risco nessa povoação, disse há pouco à Antena 1 Carlos Isaías, do comando sub-regional de Proteção Civil do Alto Alentejo.