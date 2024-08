O fogo na Madeira já chegou ao Pico do Areeiro. O incêndio está a subir aos pontos mais altos da ilha, com quatro frentes ativas.

Não houve briefing com o ponto de situação deste incêndio que tem sete dias, porque o presidente do governo regional e o secretário com a tutela da Proteção Civil estão de férias em Porto Santo.



Este é já o maior incêndio dos últimos 14 anos.