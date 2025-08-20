Fogo na Pampilhosa da Serra sem chama ativa mas com pequenos reacendimentos

"Durante a noite, mais uma vez, fez-se aqui um trabalho extraordinário a tentar reduzir as linhas de fogo e conseguiu-se. Neste momento, não vemos fogo", disse à agência Lusa Jorge Custódio.

Segundo o autarca, o receio é que se volte a repetir o cenário observado nos últimos dois dias, com a circunscrição do fogo durante a noite e manhã e tardes marcadas por reacendimentos e novas frentes.

"Durante a noite consegue-se fazer este trabalho e, de manhã, temos o fogo praticamente extinto, mas depois durante o dia surgem sempre inúmeros reacendimentos", vincou.

Foi isso mesmo que aconteceu na terça-feira naquele incêndio que lavra desde dia 13, depois de começar no concelho vizinho de Arganil.

"Há pequenos focos de reacendimento que estão a ser combatidos logo de início, mas eles são tantos que o meu receio é que alguns deles depois se voltem a transformar em novas frentes", alertou o autarca.

Para Jorge Custódio, resta "esperar que não seja a mesma história" dos últimos dois dias e que, durante o dia de hoje, se possa dar o incêndio como dominado no seu concelho.

Na terça-feira, a Câmara da Pampilhosa da Serra decretou o prolongamento do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil por mais 48 horas.

Fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil disse à Lusa que os trabalhos a decorrer na Pampilhosa da Serra estão a evoluir favoravelmente.

Além de Arganil e Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, este grande incêndio estendeu-se também ao distrito da Guarda (Seia) e Castelo Branco (Castelo Branco, Fundão e Covilhã).