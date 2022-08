Na Covilhã o fogo é considerado consolidado mas nos outros três municípios não.

Em conferência de imprensa em Valhelhas, ao final da tarde, o comandante da Proteção Civil, Elísio Oliveira, referiu as preocupações nos municípios de Manteigas, Guarda e Gouveia e justificou; o que vem sendo apontado como descoordenação no combate a este incêndio com cinco dias.