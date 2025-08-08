Fogo na serra do Alvão com duas frentes a arder com intensidade

O segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, Bruno Sarmento, disse à agência Lusa que o incêndio lavra agora zona de mato, garantindo que as aldeias de Favais e de Lamas estão "fora de perigo".

Durante a tarde, o fogo aproximou-se da aldeia de Lamas.

A aldeia de Alvadia, segundo o responsável, não está, neste momento, em risco, no entanto, por prevenção, estão ali a ser reforçados meios.

Militares da GNR estiveram nas primeiras casas desta aldeia a avisar os habitantes para estarem de prevenção, sem, no entanto, haver para já qualquer indicação para a retirada da população.

As próximas horas serão, segundo Bruno Sarmento, de "muito trabalho".

"Estou otimista, mas é muito trabalho", referiu.

Segundo Bruno Sarmento, mobilizados para este incêndio estavam, pelas 19:30, 233 operacionais, 80 operacionais e oito meios aéreos.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 07:30, perto do rio Olo, freguesia de Alvadia, na serra do Alvão, onde as condições meteorológicas registadas esta tarde são difíceis, com muito calor e vento forte.

A serra do Alvão integra os concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Vila Real e Mondim de Basto, tendo sido atingida nestes dois últimos concelhos por um outro incêndio que deflagrou no sábado, entrou em resolução na manhã de quarta-feira e queimou cerca de 3.000 hectares.

Já na quinta-feira, um outro fogo consumiu cerca de 500 hectares da serra do Alvão, na zona da aldeia de Pinduradouro, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, numa área muito próxima de Alvadia, já em Ribeira de Pena.

O distrito de Vila Real está em aviso vermelho por causa do calor, entre as 09:00 de sábado e as 00:00 de segunda-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O Governo renovou na quinta-feira a situação de alerta no país até quarta-feira, dia 13 de agosto, devido ao risco de incêndio florestal.