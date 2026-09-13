Fogo no concelho de Beja dado como dominado

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo adiantou à agência Lusa que, às 11:00, estavam envolvidos em trabalhos de rescaldo 92 operacionais, apoiados por 31 viaturas.

O fogo, para o qual foi dado alerta às 18:35 de sábado, consumiu uma área de mato e pasto num local conhecido como Guarita Nova, no concelho de Beja.

No sábado à noite, os bombeiros monitorizaram a possibilidade de evacuar o local onde decorria uma festa de casamento, mas não chegou a ser necessário.