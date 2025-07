Fogo no concelho de Pinhel em rescaldo e vigilância

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, o incêndio foi dominado às 03:32, encontrando-se às 06:30 73 operacionais, com o apoio de 19 veículos, em operações de rescaldo e vigilância.

O incêndio deflagrou na segunda-feira às 17:42 em Espinhaço numa zona de difícil acesso aos bombeiros e sem habitações em perigo.

No local estiveram Bombeiros Voluntários de Pinhel, Guarda, Foz Côa, Almeida, Penedono, Mêda, Torre de Moncorvo, Trancoso, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Vila Franca das Naves e Fornos de Algodres e Guarda Nacional Republicana (GNR).