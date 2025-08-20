Fogo no Fundão chega à Soalheira e A23 e EN18 podem ser interditadas

"O fogo está a chegar ao perímetro urbano da localidade de Soalheira e encontra-se no alto da serra da Gardunha, prevendo-se a descida da encosta em direção à aldeia histórica de Castelo Novo", divulgou este município do distrito de Castelo Branco, numa nota publicada na sua rede social de Facebook.

A Câmara do Fundão adiantou ainda que está a ser ponderado o corte da Autoestrada 23 (A23) e da Estrada Nacional (EN) 18 e pede à população que evite deslocações desnecessárias para evitar riscos e para não interferir com as operações de socorro.

Entretanto, o fotojornalista da agência Lusa em serviço no local confirmou, às 18:30, o corte da A23, nos dois sentidos, em direção a norte, no sentido Lardosa-Fundão.

Este incêndio, que deflagrou no dia 13 (quarta-feira) em Arganil, no distrito de Coimbra, já se estendeu também aos concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Covilhã e Castelo Branco (Castelo Branco).