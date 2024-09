Fogo obriga a evacuar dois lares e duas escolas em Gondomar

"A retirada dessas pessoas foi feita devido ao intenso fumo que se fazia sentir, [e foi feita] logo por precaução", disse Luís Filipe Araújo.

O autarca revelou ainda "ter ardido uma casa devoluta" e que um bombeiro "sofreu ferimentos ligeiros".

Sobre o incêndio, que deflagrou às 13:02 e que obrigou a condicionamentos no trânsito na Autoestrada 43 e na Estrada D. Miguel, o vice-presidente do município confirmou que as chamas "avançam na direção da Foz do Sousa e que podem chegar à Estrada Nacional 108", na marginal de Gondomar.

"Neste momento o incêndio decorre em mato", precisou Luís Filipe Araújo.

De acordo com o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 17:30 o fogo mobilizava 82 operacionais, apoiados por 20 veiculos.