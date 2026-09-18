Fogo obriga ao corte da A1 nos dois sentidos na zona de Aveiro

A1 foi cortada pelas 14h00 entre Aveiro Sul e Albergaria entre os quilómetros 233 e 249. O incêndio deflagrou pelas 12h30 numa zona florestal da freguesia de Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro.



Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil combatem o fogo 224 operacionais e oito meios aéreos.

De acordo com a mesma fonte, a A1 foi cortada pelas 14:00 entre Aveiro Sul e Albergaria (entre os quilómetros 233 e 249).

"Como alternativas, temos a A25, a A17 e a Estrada Nacional 235", acrescentou a fonte da GNR.

A Brisa confirmou também o corte da A1.