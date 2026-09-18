Fogo obriga ao corte da A1 nos dois sentidos na zona de Aveiro
Um incêndio florestal obrigou ao corte da autoestrada do Norte nos dois sentidos, na zona de Aveiro.
A1 foi cortada pelas 14h00 entre Aveiro Sul e Albergaria entre os quilómetros 233 e 249. O incêndio deflagrou pelas 12h30 numa zona florestal da freguesia de Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro.
Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil combatem o fogo 224 operacionais e oito meios aéreos.
De acordo com a mesma fonte, a A1 foi cortada pelas 14:00 entre Aveiro Sul e Albergaria (entre os quilómetros 233 e 249).
"Como alternativas, temos a A25, a A17 e a Estrada Nacional 235", acrescentou a fonte da GNR.
A Brisa confirmou também o corte da A1.