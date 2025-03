Fogo posto. Seis incêndios deflagram em Viana do Castelo.

Seis incêndios florestais lavraram durante a noite no distrito de Viana do Castelo, colocando povoações em risco. O vento e a quantidade de combustível dificultaram as operações de socorro.

As autoridades suspeitam de fogo posto, pelo facto das chamas terem surgido todas entre as 19h00 e as 20h00.



As chamas, combatidas por cerca de uma centena de bombeiros, deflagraram nos concelhos de Arcos de Valdevez, Paredes de Coura e Ponte da Barca.



Foi necessário concentrar os meios e os operacionais para impedir que as chamas chegassem às casas.



O fogo que inspira maior preocupação está a lavrar na zona do Soajo, embora também tenham ocorrido ignições em Cerdeira, Cabanas, Sá, Azias e Lourido.



Os ventos fortes, na ordem dos noventa quilómetros por hora, estão a propagar estes incêndios.



Além do vento, a falta de condições de visibilidade e os difíceis acessos dificultam o trabalho dos operacionais.