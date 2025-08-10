Fogo próximo da aldeia de Relva em Vila Real

A informação foi avançada pelo presidente da Junta de Freguesia de Borbela e Lamas de Olo, José Armando, que disse à agência Lusa que, pelas 18:15, uma das aldeia que causava mais preocupações pela proximidade do fogo era Relva, localizada na encosta da serra do Alvão.

Segundo o autarca, pessoas mais idosas e vulneráveis desta aldeia foram retiradas por precaução.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 18:15 estavam mobilizados para o combate a este fogo 292, operacionais, 88 viaturas e quatro meios aéreos.

O incêndio começou no sábado, dia 02, em Sirarelhos, entrou em fase de resolução na quarta-feira, esteve em conclusão e reativou-se no sábado à noite, pelas 21:06, tendo ganhado dimensão esta tarde devido ao vento forte e às altas temperaturas.