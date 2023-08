Fogo que começou no domingo em Ourém está em fase de rescaldo

Segundo o comandante de serviço à sala, Jorge Gama, o incêndio entrou em fase de rescaldo por volta das 16:00, embora ainda "haja algumas reativações".

"A situação está controlada", afirmou o comandante, ao referir que a sua preocupação é agora com o incêndio no concelho vizinho de Leiria, que está muito perto do Lavradio, no concelho de Ourém.

Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 19:00, estavam ainda no local 200 operacionais, 62 bombeiros e um meio aéreo.

O incêndio deflagrou no domingo numa zona de mato e floresta, pelas 17:20 na freguesia de Matas e Cercal, na localidade de Casal Menino, em Ourém.