Fogo que deflagrou em Oliveira de Frades está dominado

O incêndio ficou dominado pelas 7h20. Às 08h09 de hoje, estavam mobilizados 734 operacionais no combate às chamas, apoiados por 249 veículos.

Com o nascer do dia, o dispositivo passou a contar com o apoio de três aeronaves, para ajudar no rescaldo das zonas de mais difícil acesso.



Há ainda muito trabalho pela frente, como explica o comandante Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



A Proteção Civil estima que o incêndio que deflagrou na segunda-feira em Oliveira de Frades e foi dominado hoje, depois de se estender a Sever do Vouga e Águeda, tenha consumido uma área de cerca de dois mil hectares.



Durante uma conferência de imprensa no posto de comando situado em Sever do Vouga, o comandante operacional do Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa, adiantou ainda que estão a decorrer operações de consolidação que vão durar "muito tempo", sendo esperadas "inúmeras reativações" ao longo do dia.

Às 23h15 de terça-feira, o fogo em Águeda (já no distrito de Aveiro) estava circunscrito e no de Sever do Vouga (também em Aveiro), segundo o município, havia várias frentes ativas.

Um bombeiro de 41 anos morreu na segunda-feira enquanto combatia este incêndio no concelho de Oliveira de Frades.

A informação disponível na página da Proteção Civil indica três estados para os incêndios rurais: em curso, em resolução e em conclusão.

c/Lusa