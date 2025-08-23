Fogo que teve início em Arganil há 11 dias concentra atenções da Proteção Civil

O incêndio, que começou no dia 13, continua a ser a ocorrência mais significativa e que mobiliza mais operacionais e meios durante a tarde de hoje, regista a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 15:11, a ANEPC registava na sua página na internet quatro fogos ativos, o de Arganil e outros três em Arcos de Valdevez (início 09:14), Valpaços (início 13:16) e Viseu (início 14:12).

No total, pelas 15:11, havia 41 incêndios que mobilizavam 2.687 operacionais, 838 meios terrestres e 31 meios aéreos.

A maioria dos fogos estava em fase de resolução ou de conclusão.

Classificado como em despacho, a página da ANEPC registava, pelas 15:13, um incêndio em Pedrógão Grande, com alerta pelas 14:27, onde estavam 267 operacionais, 66 viaturas e nove meios aéreos.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria disse à Lusa, pelas 15:20, que "os meios estão em despacho", prevendo-se o corte do itinerário complementar 8.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) manteve hoje o risco de incêndio "máximo", "muito elevado" ou "elevado" em muitos concelhos do interior Norte e Centro, bem como do Algarve.

O IPMA prevê para hoje céu limpo ou pouco nublado, com mais nebulosidade e formação de neblina ou nevoeiro no litoral oeste, bem como uma pequena subida de temperatura no interior.

Castelo Branco deverá registar a temperatura mais elevada, com 37 graus Celsius, seguido de Évora, com 36º, e Beja, com 35º.