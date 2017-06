Fogos aliviam e surgem primeiras explicações

O ponto de situação operacional das últimas horas passa pelo movimento nas estradas. A Estrada Nacional 112, na localidade de Carvalhal do Sapo, concelho da Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, foi reaberta ao trânsito durante a madrugada.



A Estrada Nacional 2 continua cortada ao trânsito na localidade de Portela do Torgal, em Góis.



Também neste concelho do distrito de Coimbra permanece fechada ao trânsito a Estrada Municipal 543, na localidade de Capelo.

Ministra procura dados

Entrevistada na última noite na RTP 3 a ministra da Administração Interna admitiu a possibilidade de instaurar um inquérito ao incêndio que deflagrou sábado em Pedrógão Grande.



Constança Urbano de Sousa adiantou que para tal necessita de obter todos os dados sobre aquilo que se passou.



A ministra admitiu que pode ter havido subvalorização dos dados revelados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) perante os avisos que existiam.



O IPMA diz que existiram condições excecionais de propagação do fogo no incêndio de Pedrogão Grande em que já morreram 64 pessoas e mais de 200 ficaram feridas.



É a resposta do Instituto às questões levantadas pelo Primeiro-Ministro, António Costa.



Na página do Governo na internet foram publicadas as primeiras explicações dadas tanto pela GNR como pelo IPMA, como conta o jornalista Nuno Carvalho.