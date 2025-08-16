Fogos consumiram 139 mil hectares, 17 vezes a área ardida em 2024

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entre 01 de janeiro e 14 de agosto, tinham ardido 74.931 hectares, um número que subiu para 139.091 à data de hoje.

Estes dados revelam que apenas nos últimos dois dias, arderam 64.160 hectares, 46% do total ardido desde o início do ano.

Quando comparado com o período homólogo, verifica-se que a área ardida este ano é cerca de 17 vezes superior aos 7.949 hectares de floresta que arderam entre 01 de janeiro e 15 de agosto de 2024.

A área ardida este ano é também a segunda maior desde 2017, ano que contabilizou um total de 164.249 hectares de área ardida até 15 de agosto.

O ICNF especifica que desde o início do ano, até hoje, deflagraram 6.229 incêndios, a grande maioria em matos (48%) e povoamentos florestais (40%), e a restante em terrenos agrícolas (12%).

Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de incêndios aumentou 79%.

Fazendo o balanço dos últimos dois dias, verifica-se que entre 14 e 16 de agosto foram registados mais 231 incêndios, de 5.998 para 6.229.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 02 de agosto.