Fogos deixam autarquias com um enorme rasto cinzento de prejuízos

Foto: José Pinto Dias - RTP

Castelo Branco é uma das regiões do pais mais afetadas pelos incêndios das ultimas semanas. Na vespera do Conselho de Ministros extraordinário, convocado pelo primeiro-ministro, para aprovar apoios às populações, o autarca Leopoldo Rodrigues pede ao governo uma estratégia para o futuro e aponta já para uma extensa lista de prejuízos.