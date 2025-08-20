Fogos deixam autarquias com um enorme rasto cinzento de prejuízos
Foto: José Pinto Dias - RTP
Castelo Branco é uma das regiões do pais mais afetadas pelos incêndios das ultimas semanas. Na vespera do Conselho de Ministros extraordinário, convocado pelo primeiro-ministro, para aprovar apoios às populações, o autarca Leopoldo Rodrigues pede ao governo uma estratégia para o futuro e aponta já para uma extensa lista de prejuízos.
Vítor Correia fala na importância de a população regressar à normalidade. Mas isso só é possível com apoios que cheguem rapidamente.
O presidente da câmara de Mirandela garante que é importante apoios a fundo perdido e que cheguem rápido.
As contas aos prejuízos ainda estão a ser feitas, a nível local a autarquia vai falar com associações de agricultores para perceber quais são as prioridades.
Também o presidente da câmara de Trancoso espera que as verbas para apoiar os agricultores sejam superiores às do ano passado.
Amilcar Salvador pede mais verbas, e que possam ser disponibilizadas a quem mais precisa.
Amilcar Salvador está também preocupado com a estabilização dos solos e espera que o governo ajude nesse trabalho.