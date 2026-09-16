Fogos em Alvito da Beira, Portel e Mirandela mobilizam mais de 1.100 operacionais

O fogo que deflagrou pelas 16:00 de segunda-feira em Alvito da Beira, no concelho de Proença-a-Nova, era o que mobilizava o maior número de meios, com 669 operacionais apoiados por 224 viaturas, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Num balanço ao final da tarde de terça-feira, o comandante do Comando Sub-Regional da Beira Baixa, Pedro Nunes, tinha adiantado à Lusa que o fogo estava com cerca de 80% do perímetro dominado.

"Nas últimas duas horas a situação melhorou consideravelmente e cerca de 80% do incêndio [Alvito da Beira] está dominado", explicou na altura o comandante do Comando Sub-Regional da Beira Baixa, realçando que o trabalho que tem sido feito "tem surtido efeito".

Quase 330 operacionais combatiam pelas 23:45 o incêndio que deflagrou na terça-feira tarde no concelho de Portel, distrito de Évora.

Pelas 22:00, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o fogo tinha quatro frentes ativas e não havia registo de vítimas nem de habitações em risco.

O Itinerário Principal 2 (IP2) continua cortado ao trânsito entre Monte do Trigo e Portel, acrescentou.

Já o fogo que deflagrou pelas 14:00 de terça-feira em Cedães, concelho de Mirandela, mobilizava pelas 23:45 181 operacionais, apoiados por 70 meios terrestres.

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, indicou à Lusa pelas 23:40 de terça-feira que o combate ao incêndio estava a decorrer favoravelmente, beneficiando da menor intensidade do vento.

"Tem duas frentes ativas, mas as condições melhoraram favoravelmente com o vento a abrandar. Temos seis máquinas de rasto a operar neste momento e as coisas evoluem favoravelmente", referiu, lembrando, no entanto, que espera aos operacionais "uma noite longa" de trabalho.

DMC (ANYP/CCC/TCA) // RBF

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