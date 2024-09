Fogos provocaram perda de cerca de 9.000 colmeias desde início do ano

O balanço dos prejuízos ainda não está totalmente finalizado, mas tudo aponta para que os incêndios tenham levado à perda de milhares de colmeias em Portugal, afirmou hoje à Lusa o presidente da Federação Nacional de Apicultores de Portugal.

"Estamos a falar na ordem das 5.000 colmeias com perda total", afirmou Manuel Gonçalves, acrescentando que cerca de 4.000 colmeias foram afetadas porque as zonas de floração onde se inserem arderam.

"A produção de mel em Portugal é 90% proveniente de zonas de floração (matos) autóctones e espontâneas. Não há perda da colmeia, mas há perda da produção com necessidade de acompanhamento alimentar durante o próximo ano", esclareceu.

Manuel Gonçalves referiu também que alguns apicultores perderam "mais de 200 colmeias com melários em cima", o que poderá representar prejuízos, no mínimo, de 250 euros.

"Em termos globais, falamos de 9.000 perdas na ordem dos 1,8 milhões de euros de prejuízo", disse.

Só nos incêndios que lavraram em agosto no distrito de Bragança, no Parque Natural do Montesinho, mas também nos concelhos de Vimioso e Miranda do Corvo, as perdas chegam às 1.500 colmeias, exemplificou.

"As maiores perdas são de pessoas que vivem exclusivamente da apicultura", observou.

Apesar de em Portugal existirem 700 mil colmeias e as cerca de 9.000 afetadas não terem um impacto muito significativo nesta atividade a nível nacional, Manuel Gonçalves destacou que a nível regional e local "o impacto é tremendo".

"Para a economia regional é um impacto muito grande. Há pessoas que perderam 50, 60 ou 70% da produção. Um apicultor que tinha 50 colmeias e que estava agora na extração do mel tinha como complemento cerca de 700 a 800 euros", indicou.

Numa atividade que depende quase exclusivamente da floresta portuguesa, lembrou também que os apicultores podem chegar a ficar "quase dois anos parados".

"Não queremos mais que ninguém, mas se algumas atividades forem ressarcidas, a nossa também tem de ser", acrescentou o presidente da Federação Nacional de Apicultores de Portugal.

Sete pessoas morreram e 177 ficaram feridas devido aos incêndios que atingiram desde domingo sobretudo as regiões Norte e Centro do país e destruíram dezenas de casas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabiliza cinco mortos, excluindo da contagem dois civis que morreram de doença súbita.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 124 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam mais de 116 mil hectares, 93% da área ardida em todo o território nacional.

O Governo declarou a situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios dos últimos dias e hoje dia de luto nacional.