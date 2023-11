Batizado "Cegonha Branca", chegou a Portugal em março e fez hoje a primeira viagem entre o Seixal, no distrito de Setúbal, e Lisboa. O plano de renovação da frota da Transtejo, prevê a aquisição de 10 navios. Sete deles devem ser entregues no próximo ano.

A estimativa do Governo é que a nova frota evite o consumo de mais de 5 milhões de litros de gasóleo.



A primeira viagem contou com a presença do primeiro-ministro e ministro do Ambiente.