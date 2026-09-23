Football Leaks. Buscas do Ministério Público na Polícia Judiciária já terminaram

procuradores do Ministério Público procuraram registos que provem a realização de uma escuta ilegal a Aníbal Pinto. As diligências começaram cerca das 9h e terminaram às 13h, na altura em que foram divulgados os comunicados do Ministério Público e da PJ. As buscas estavam relacionadas com a denúncia de escutas ilegais no processo Football Leaks.Nas buscas os







De acordo com a queixa, estão em causa gravações, que terão sido autorizadas por Carlos Cabreiro, de um encontro em 2015 numa área de serviço na autoestrada A5 (Lisboa-Cascais) entre Aníbal Pinto e outros intervenientes no processo, que terá sido decisivo para a PJ chegar à identificação de Rui Pinto.





O Ministério Público confirmou que no âmbito do inquérito a correr termos no DIAP Regional de Lisboa realizam-se, esta quarta-feira, buscas em instalações da Polícia Judiciária.





No inquérito investiga-se a eventual prática dos crimes de abuso de poder e de falsidade de testemunho agravada.

“As diligências de busca e apreensão em curso contam com a presença de diversos magistrados do Ministério Público, inspetores da Autoridade Tributária e peritos informáticos que coadjuvam a operação, e visam a recolha de elementos probatórios tendentes a confirmar ou infirmar os factos contantes da denúncia que deu origem ao inquérito”, acrescenta o comunicado enviado pelo Ministério Público.





O processo, que não tem arguidos constituídos, encontra-se em segredo de justiça.





Em comunicado, a PJ garantiu ter colaborado "com as autoridades judiciárias" nas buscas, "prestando todo o apoio necessário ao normal desenvolvimento das diligências".





O inquérito foi aberto na sequência de uma denúncia apresentada à PGR relacionada com o processo Football Leaks, segundo a qual o atual diretor da PJ prestou falsas declarações em tribunal quando disse que não foram feitas escutas ambientais na investigação a Rui Pinto, que terminou com a condenação a pena suspensa doe dos seu ex-advogado, Aníbal Pinto.Aquando das declarações no julgamento do processo Football Leaks era diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ.