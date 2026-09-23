Football Leaks. Gabinete do Diretor Nacional da Polícia Judiciária alvo de buscas

As diligências na UPAD, em Loures, decorreram entre as 9h00 e terminaram às 13h00, na altura em que foram divulgados os comunicados do Ministério Público e da PJ.





As buscas estavam relacionadas com a denúncia de escutas ilegais no processo Football Leaks.





Entretanto, o gabinete de Carlos Cabreiro, diretor da Polícia Judiciária, está a ser alvo de buscas.

O objetivo dos procuradores, segundo apurou a RTP, é fazer diligências no computador do diretor nacional da PJ.

Processo sem arguidos, telemóvel de Cabreiro não foi apreendido





Em comunicado, o Ministério Público veio esclarecer que o telemóvel do diretor nacional da Polícia Judiciária "não foi apreendido".





"O processo, que não tem arguidos constituídos, encontra-se em segredo de justiça", acrescenta o Ministério Público na nota enviada à comunicação social.





Nas buscas os procuradores do Ministério Público procuraram registos que provem a realização de uma escuta ilegal a Aníbal Pinto.







De acordo com a queixa, estão em causa gravações, que terão sido autorizadas por Carlos Cabreiro, de um encontro em 2015 numa área de serviço na autoestrada A5 (Lisboa-Cascais) entre Aníbal Pinto e outros intervenientes no processo, que terá sido decisivo para a PJ chegar à identificação de Rui Pinto.





O Ministério Público confirmou que no âmbito do inquérito a correr termos no DIAP Regional de Lisboa realizam-se, esta quarta-feira, buscas em instalações da Polícia Judiciária.





No inquérito investiga-se a eventual prática dos crimes de abuso de poder e de falsidade de testemunho agravada.

“As diligências de busca e apreensão em curso contam com a presença de diversos magistrados do Ministério Público, inspetores da Autoridade Tributária e peritos informáticos que coadjuvam a operação, e visam a recolha de elementos probatórios tendentes a confirmar ou infirmar os factos contantes da denúncia que deu origem ao inquérito”, acrescenta o comunicado enviado pelo Ministério Público.





O processo, que não tem arguidos constituídos, encontra-se em segredo de justiça.





Em comunicado, a PJ garantiu ter colaborado "com as autoridades judiciárias" nas buscas, "prestando todo o apoio necessário ao normal desenvolvimento das diligências".





O inquérito foi aberto na sequência de uma denúncia apresentada à PGR relacionada com o processo Football Leaks, segundo a qual o atual diretor da PJ prestou falsas declarações em tribunal quando disse que não foram feitas escutas ambientais na investigação a Rui Pinto, que terminou com a condenação a pena suspensa doe dos seu ex-advogado, Aníbal Pinto.Aquando das declarações no julgamento do processo Football Leaks era diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ.