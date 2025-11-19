País
"Foram cometidos erros no passado", diz a ministra do Ambiente
Maria da Graça Carvalho afirma que "foram cometidos erros no passado. Estamos a dedicar grande parte dos nossos fundos europeus para salvar pessoas".
Fotos: Jorge Carmona
No programa Consulta Pública da Antena 1, a ministra do Ambiente avisou que "os fenómenos naturais extremos são ampliados pelas alterações climáticas. Tornam-se mais graves, mais frequentes e mais inesperados. E Portugal é um país muito exposto às alterações climáticas".
A propósito da COP30, que se realiza em Belém do Pará, no Brasil, a ministra acredita em progressos a alcançar durante a cimeira. "Vamos avançar: temos diminuido as emissões", admite. A governante garante que "Portugal diminuiu as suas emissões em 38%".
Durante o programa todos os intervenientes defenderam que a palavra-chave neste momento é "agir" tendo por base a ciência e a tecnologia.
Para tal o financiamento é crucial, asseguram os especialistas ouvidos no Consulta Pública.
A Antena 1 está no Brasil. A enviada especial Rita Fernandes relatou aquilo que é esperado do encontro que reúne os principais líderes mundiais.Foi na aldeia do Piódão, no concelho de Arganil, que começou o incêndio que consumiu a maior área ardida de sempre em Portugal desde que há registos: 64 mil hectares.
Agora, com a chuva, o fogo continua a trazer consequências para a aldeia: aumenta o risco de cheias e deslizamentos de terras.
Na semana passada, com a depressão Cláudia, o centro da aldeia ficou inundado e as estradas ficaram intransitáveis com os destroços que deslizaram da terra.
A jornalista Diana Craveiro foi ouvir a população que já sabe que depois de um grande incêndio, há probabilidade de haver cheias, o que acaba também por ter impacto no turismo. O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno.
