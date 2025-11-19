"Foram cometidos erros no passado", diz a ministra do Ambiente

No programa Consulta Pública da Antena 1, a ministra do Ambiente avisou que "os fenómenos naturais extremos são ampliados pelas alterações climáticas. Tornam-se mais graves, mais frequentes e mais inesperados. E Portugal é um país muito exposto às alterações climáticas".





A propósito da COP30, que se realiza em Belém do Pará, no Brasil, a ministra acredita em progressos a alcançar durante a cimeira. "Vamos avançar: temos diminuido as emissões", admite. A governante garante que "Portugal diminuiu as suas emissões em 38%".





Durante o programa todos os intervenientes defenderam que a palavra-chave neste momento é "agir" tendo por base a ciência e a tecnologia.





Para tal o financiamento é crucial, asseguram os especialistas ouvidos no Consulta Pública.



