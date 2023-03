Força Aérea cria sala inédita para mães militares a amamentar

A Força Aérea criou uma sala inédita, para mães militares e civis de volta ao trabalho mas ainda a amamentar os bebés. É uma sala para extrair leite materno, com garantia de acesso privado, com cartão, higiene e segurança. A ideia é expandir este espaço a todas as unidades do país.