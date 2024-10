Força Aérea pode fazer parte da solução para substituir helicóptero do INEM

"Há um grupo técnico que entregará um relatório sobre este assunto ainda em outubro e que dirá se é ou não possível usar meios das Forças Armadas", esclareceu a ministra.



Questionada pelos deputados, Ana Paula Martins garantiu que no máximo até final do ano será lançado um novo concurso internacional. O ajuste direto com uma empresa privada termina no próximo verão.