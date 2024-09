Força Aérea reforça meios de combate aos incêndios

São três os helicópteros bombardeiros médios (UH-60 Black Hawk) adquiridos pela Força Aérea para integrar o dispositivo de combate a incêndios rurais, cada um tem capacidade para transportar até 2.950 litros de água por largada. O contrato foi assinado no dia 6 de setembro, e cerca de 81 por cento do dinheiro para a aquisição vem de fundos comunitários, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).