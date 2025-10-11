Força Aérea resgata família de cinco pessoas depois de ataque de orcas a veleiro

O resgate decorreu na noite de sexta-feira. “O veleiro, onde seguia um casal e três filhos, foi atacado por um grupo de orcas, que danificou a embarcação levando à entrada de água”, refere o comunicado da Força Aérea. Após o sucedido, as cinco pessoas abandonaram a embarcação com recurso a uma balsa salva-vidas, sendo mais tarde recolhidas por um navio pesqueiro que se encontrava nas imediações.Ouvido pela Antena1, o porta-voz da Marinha, Ricardo Sá Granja, explica que o veleiro acabou afundado e os cinco tripulantes foram resgatados por um helicóptero da Força Aérea.A Força Aérea ativou o helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – “Pumas”, que descolou da Base Aérea N.º 6 (BA6), no Montijo, pelas 20h45.