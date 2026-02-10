Forças Armadas. Auxílio começou a ser prestado às populações após contacto direto das autarquias

O estado Azul corresponde à mobilização de 10 por cento do efetivo pronto a mobilizar de forma imediata. Os estados seguintes (Amarelo, Laranja e Vermelho) colocam sucessivamente de prontidão, 25 por cento do efetivo pronto a mobilizar até 2 horas, 50 por cento do efetivo pronto a mobilizar até 6 horas e 100 por cento do efetivo pronto a mobilizar até 12 horas.







O comandante Sá Granja, porta-voz da Marinha, lembrou de seguida que os militares "continuam no terreno" e continuarão "pelo tempo que for necessário para auxiliar as populações".

No caso da Marinha, isso correspondeu ao "envio de equipas técnicas de eletricidade dos nossos navios, que foram projetadas para o local", além de fuzileiros "para ajudar na desobstrução de vias, na limpeza do rio Lis" assim como "na reparação de telhados de casas e estabelecimentos públicos", apontou. O estado de calamidade foi decretado dia 29, que estabeleceu "directivas específicas relativas à actividade operacional dos agentes de protecção civil e das entidades e instituições envolvidas nas operações de protecção e socorro".



"A atuação das Forças Armadas decorre da lei", lembrou o comandante ao ser questionado pelo fato de, nos primeiros dias, terem estado no terreno apenas cerca de 200 militares.





"Por parte da Marinha foram logo cinco municípios diretamente apoiados a partir de 30 de janeiro", apontou o porta-voz.

A tenente coronel Susana Pinto referiu especificamente que, rejeitando críticas do presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre a falta de resposta das Forças Armadas à tragédia por alegada falta de comunicação."Desde o dia 28 estamos no terreno", precisou a porta-voz.A tenente-coronel referiu ainda que "há sempre espaço para melhoria" e que isso será estudado posteriormente para conseguir no futuro melhorar a mobilização e a presença militar no terreno.um primeiro correspondente a pedidos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e, com destaque para Leiria, seguindo-se Pombal, Ourém, Batalha e Marinha Grande, "para auxílio direto à população"."Estamos focados nos efeitos diretos que causamos à população e na ajuda imediata à população", acrescentou Sá Granja.