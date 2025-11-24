País
Forças de segurança apelam à doação de alimentos
Cabazes solidários distribuídos em Vila do Conde.
ADAFSU
Com o aproximar da época de Natal, começam as ondas de solidariedade para quem tem menos recursos. Em Vila do Conde, a Associação Desportiva de Árvore, Forças Segurança Unidas (ADAFSU) está a angariar alimentos para ajudar dezenas de famílias mais carenciadas.
A associação reúne bombeiros, PSP, GNR e profissionais de segurança privada que organizam torneios de futebol e futsal para apurarem verbas que são transformadas em alimentos.
As famílias com crianças recebem no cabaz, alguns brinquedos, além do bacalhau e azeite, entre outras iguarias.
A associação conta com a ajuda da autarquia e das juntas de freguesia para sinalizar as famílias mais necessitadas. E para doar basta clicar nas paginas das redes sociais da Associação Desportiva de Árvore Forças Segurança.