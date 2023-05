Formato digital. Ministério insiste que provas de aferição estão garantidas

De acordo com a ediçãodoO jornal escreve que, véspera do arranque das provas de afeição em formato digital e a aproximadamente um mês dos exames nacionais.

Os professores mostram-se surpreendidos com novas regras de última hora para a realização das provas. Chegaram mesmo a pedir um adiamento, que não foi concedido.

O Ministério da Educação garante estar à procura de soluções que não ponham em causa as provas.Em resposta à agência Lusa, o gabinete de imprensa do Ministério afirma que “tem estado a acompanhar a situação das estruturas do Júri Nacional de Exames, estando envolvido na procura de soluções que venham a garantir o pleno funcionamento daquelas estruturas”.

, acrescenta o Ministério de João Costa.

“Até os alunos podem instalar”

O presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) veio sublinhar, na segunda-feira, que a aplicação desenvolvida para as provas de aferição foi enviada na passada semana por “questões técnicas de segurança”.

A Associação Nacional de Professores de Informática critica o facto de o “manual de instruções” para as provas ter sido enviado às escolas dois dias antes do arranque das provas de aferição, quando se soube que seria necessária a instalação de uma app nos computadores dos alunos.



“É uma aplicação que é necessária para garantir a segurança e a equidade entre os alunos, mas é uma aplicação de instalação muito simples.”, sustentou o presidente do IAVE.Luís Pereira dos Santos enfatizou ainda que os estabelecimentos de ensino podem proceder à instalação de uma “forma muito gradual”, dado que a primeira prova digital é a de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e terá lugar ao longo de duas semanas., acentuou, para acrescentar que a prova de TIC será realizada por perto de 80 mil alunos do 8.º ano, até 26 de maio.“O nosso sistema de provas eletrónicas foi concebido de forma a ser simples e a não implicar a intervenção de professores mais especialistas nesta matéria”, rematou.

“Toda a logística era muito mais complexa”

Em declarações aos jornalistas, o ministro da Educação, João Costa, defendeu, por sua vez, que o modelo das provas digitais acarreta menos trabalho para as escolas, quando comparado com as provas em papel.

, argumentou o governante.

Mais de 250 mil alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade vão realizar, este ano, as provas de aferição.



Já o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas considera que o Ministério da Educação não deu o exemplo, ao difundir informação sobre as provas de aferição digitais 48 horas antes do arranque do processo.“Nós programamos a nossa atividade e o nosso calendário em muitas escolas, para começar no dia de hoje.”, frisou Filinto Lima, entrevistado já esta terça-feira noPor agora, o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas não tem conhecimento de adiamento das provas de aferição: “Muitas escolas planearam esta prova até dia 26, mas muitas planearam para o dia de hoje.”.Para Filinto Lima, “se tivesse havido maior planeamento por parte do IAVE, essa informação chegaria a tempo e horas às escolas públicas e não estaríamos aqui hoje a falar deste assunto. E as coisas seriam resolvidas.”.



