Formiga-branca está a destruir património religioso na Madeira

Um dos alvos alimentares destes insectos são os órgãos de madeira, presentes neste espaços religiosos. O alerta é do fabricante Dinarte Machado, responsável pela manutenção e recuperação dos órgãos históricos da região e pela construção dos novos nas Igrejas do colégio e da Sé.Em declarações à Antena 1, o mestre expressa grande preocupação. Dinarte Machado disse à jornalista Lília Mata que o agravar da situação pode estar relacionado com a persistência de temperaturas elevadas em consequência das alterações climáticas. Um problema que já afeta o novo órgão da Sé.