Fórmula 1 no Algarve em maio

O calendário teve de ser alterado, devido à pandemia de Covid 19, algo que acabou por beneficiar Portugal.





O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting já se assumiu muito satisfeito com este anúncio. Ni Amorim revela que tem vindo a ser desenvolvido um trabalho conjunto com o governo e com os responsáveis do autódromo.







Quanto à presença de público nas bancadas, o presidente da Federação diz que é importante reunir as condições para que isso possa acontecer. Ni Amorim considera que Portugal está numa situação económica difícil e eventos como a Fórmula 1 serão muito importantes para uma região que vive do turismo.





Ouvido pela A1, o médico de saúde pública Bernardo Gomes diz que a presença de público nas bancadas até pode vir a ser autorizada se a situação epidemiológica for favorável, mas o, também, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto lembra que é necessário muito cuidado com a mensagem que é transmitida.





O presidente da associação de hoteis e empreendimentos turísticos do Algarve aplaude mais um Grande Prémio de Fórmula 1 no Algarve. Elidérico Viegas só lamenta que ainda não haja certezas quanto à presença de público nas bancadas do autódromo de Portimão.