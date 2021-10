Francisco Rodrigues dos Santos surpreendido com declarações de "opositores internos"

No dia em que Nuno Melo criticou os resultados eleitorais do CDS-PP e anunciou que se pode vir a candidatar à liderança do partido, Francisco Rodrigues dos Santos assume que "foi com surpresa" que assistiu "às declarações" do opositor. Para o líder atual do CDS, se tivesse seguido a "estratégia" dos opositores internos, o partido não tinha conseguido fazer as coligações com o PSD e, assim, ganhar as câmaras municipais de Lisboa, Porto e Coimbra.