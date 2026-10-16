Fraude por email convida a participarem em projeto da Faculdade de Direito

Em comunicado, o IDEFF informou hoje que "está a circular uma mensagem de correio eletrónico fraudulenta (`phishing`), enviada a partir de contas legítimas de pessoas e entidades conhecidas".

O Instituto a informa que o assunto do `email` tende a vir em inglês com a frase "Invitation to Review Materials and Submit Proposal for Upcoming Project", onde em anexo surge um ficheiro em formato PDF, ao qual o IDEFF apela para que não se abra, nem que se insira códigos.

"Se introduziu um `email` e uma palavra-passe numa página aberta a partir do PDF, mude essa palavra-passe de imediato, a partir de outro dispositivo, em todos os serviços onde a usa", recomenda o Instituto.

O IDEFF "não pede palavras-passe nem dados de acesso por "email" e apela para que em caso de dúvida sobre qualquer mensagem enviada em nome do IDEFF, que os contacte através do endereço geral@ideff.eu, ou do número +351 217 962 198.