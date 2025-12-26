Se PM não tirar recurso no TC sobre Entidade da Transparência impede escrutínio sobre todos os políticos, diz Frente Cívica

João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica, classifica esta ação como grave, pois caso existam conflitos de interesses de Luís Montenegro no seu cargo governativo e negócios privados esta acção está não só a proteger-se como também a proteger outras acções sobre todos os outros políticos.Questionado sobre o prolongamento do período de concessão da utilização de mais do que um casino à empresa Solverde, devido a atrasos no novo concurso, João Paulo Batalha explica que esta inevitabilidade no atraso do concurso “deixa a ideia que para lá da má condução dos processos por parte do Estado, pode haver esta componente de relação pessoal e de negócio antiga entre este concessionário e o primeiro-ministro.”O vice-presidente da Frente Cívica, acusa ainda a Solverde de partir em vantagem no concurso para a concessão do casino de Portimão.