Frente Cívica pede ao Governo que explique saída da TAP de Alexandra Reis

Numa carta enviada na segunda-feira ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, a associação pede explicações sobre o caso da renúncia da ex-administradora da TAP e atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis."O poder de a exonerar, ou promover a sua renúncia, é do acionista. É pois ao Governo que compete explicar por que razão pediu a Alexandra Reis que abandonasse a TAP escassos meses depois de a nomear; e se a sua indigitação para a presidência da NAV fez parte deste acordo de renúncia", lê-se na carta assinada pelo presidente da Frente Cívica, Paulo de Morais, e pelo vice-presidente João Paulo Batalha.", referiu.A associação pediu também a publicação do acordo de renúncia entre Alexandra Reis e a TAP, pretendendo ainda que o ministro esclareça se "à data da renúncia de Alexandra Reis, já tinha sido discutida, formal ou informalmente, a sua nomeação para a NAV" e que "condições objetivas faziam da gestora em causa uma má escolha para a Administração da TAP, mas uma boa escolha para a Administração da NAV".