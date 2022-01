Frente Cívica quer mais informações sobre nacionalidade portuguesa de Abramovich

Em causa está o caso de Roman Abramovich, com nacionalidade portuguesa desde abril do ano passado. Paulo Morais, da AFC, pede mais esclarecimentos em carta enviada aos ministérios da Justiça, Administração Interna e Serviços de Notariado.Na carta, a associação exige que seja clarificado o caso do empresário russo, mas que também sejam prestadas contas sobre o funcionamento global do sistema e os controlos exercidos sobre o papel das comunidades judaicas nestes processos.Paulo Morais deixa duras críticas à comunidade judaica do Porto, pela forma como estão a ser atribuídos certificados de nacionalidade.A Frente Cívica saúda a abertura de um inquérito interno, entretanto anunciado pelo Instituto dos Registos e Notariado, e enviou ainda uma carta a Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin, a demonstrar indignação pelo caso e a lamentar a posição política portuguesa.