Frente de Seia passa para a Covilhã e avança em direção às Penhas da Saúde

A frente que progredia no Alvoco da Serra, no concelho de Seia (distrito da Guarda), passou para o concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), estando a avançar "da zona da Torre [da Serra da Estrela] para a zona das Penhas da Saúde e Unhais da Serra", afirmou a Câmara Municipal da Covilhã, numa publicação na rede social Facebook.

Já a frente do fogo de Taliscas que progride em direção às localidades de Dominguizo e Vales do Rio continua a motivar "forte preocupação", tendo obrigado ao corte de uma estrada municipal, acrescentou a autarquia.

O presidente da Junta de Alvoco da Serra, Carlos Belarmino, disse à agência Lusa que o incêndio já terá chegado à Torre da Serra da Estrela e evolui para o Centro de Limpeza de Neve da Infraestruturas de Portugal.

Segundo o autarca, a sede de freguesia continua com frentes preocupantes, que durante a tarde estiveram próximas de habitações.

Os incêndios em Seia e na Covilhã têm como origem o fogo que deflagrou há uma semana no Piódão, em Arganil, no distrito de Coimbra, e que se estendeu aos distritos de Castelo Branco e Guarda.

Segundo um relatório provisório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, este incêndio já atingiu uma área de mais de 40 mil hectares.