Fuga de Vale de Judeus. Guardas prisionais começam a ser ouvidos

Cada um dos interrogatórios deverá ocupar meia hora. O último está previsto para as 15h30.



Recapturados

No momento da fuga, os cinco reclusos cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.

c/ Lusa

. A convocatória para interrogatório foi enviada ao Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus no passado dia 6 de março.Em declarações à agência Lusa,, que terão também a presença do advogado do sindicato, Pedro Proença.Ouvido na edição desta quarta-feira do, Frederico Morais afirmou que a estrutura sindical a que presideOs processos disciplinares aos guardas foram desencadeados pela ministra da Justiça, Rita Júdice, na sequência do relatório do Serviço de Auditoria e Inspeção, que chegou às mãos da tutela a 17 de outubro – quase um mês depois da fuga de cinco reclusos de Vale de Judeus, a 7 de setembro., aponta o relatório, cujo teor foi citado em comunicado pelo Ministério da Justiça., para acrescentar que o responsável em regime de substituição “não zelou pelo cumprimento das orientações em matéria de vigilância e segurança, nomeadamente, na homologação das escalas”.. Relativamente aos guardas prisionais,Em fevereiro, contando com a cooperação das autoridades espanholas, a Polícia Judiciária recapturou os dois últimos dos cinco reclusos evadidos.. Este processo está pendente de decisão “administrativa/política” das autoridades judiciais marroquinas, “apesar das insistências” das congéneres portuguesas, adiantou na terça-feira a Procuradoria-Geral da República, citada pela Lusa.