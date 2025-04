A direção-geral de reinserção e serviços prisionais propôs a suspensão do diretor, de um chefe e de sete guardas em funções aquando da fuga da prisão de Vale dos Judeus.

Os visados já estão ser notificados do âmbito do processo que está agora na fase do contraditório.



Foram apurados indícios fortes de violação de deveres disciplinares.