Função Pública. Mais de 30% dos funcionários têm mais de 55 anos

Por exemplo, a idade média de um professor em Portugal é de 51 anos.



Segundo os dados do Boletim Estatístico do Emprego Público, a média de idade dos funcionários públicos aumentou quatro anos na última década. Passou de 43,6 anos em 2010 para 47,7 anos no final de 2020, acima da média de idade da população ativa.