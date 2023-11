Funcionamento em rede do SNS está a ser levado "ao extremo" denuncia Associação

"O funcionamento em rede sempre existiu (...) só que por mais que nós queiramos dourar a pílula, o que está a acontecer é um funcionamento em contingência em circunstâncias que não são as normais", disse em entrevista à agência Lusa o presidente da associação, aludindo às declarações do ministro da Saúde de que o funcionamento em rede tem permitido atender os doentes.

Numa época de temperaturas baixas, em que se registam mais casos de gripe e infeções respiratórias, Nuno Jacinto antevê um período "ainda mais complicado" do que nos anos anteriores devido às dificuldades de resposta dos serviços de urgência.

"Se houver tempos maiores de espera, se houver mais dificuldade em referenciar estes doentes, muitos deles acabarão por ficar nos cuidados de saúde primários, vários deles com razão", mas há outros que precisam de outro nível de cuidados e "podem ter um acesso muito mais restringido ou não o ter de todo", alertou.

Acresce a esta situação, as férias dos profissionais de saúde e deslocações dos utentes nesta época festiva. "Há mais contacto entre pessoas, mais viagens, mais reuniões familiares e tudo isso potencia o que se pode vir a tornar uma tempestade perfeita".

"Esperemos que não, mas realmente a perspetiva não é nada positiva (...). Se este ano temos menos profissionais a trabalhar, equipas fortemente limitadas, não podemos achar que a situação está controlada, que tudo vai correr de forma normal, porque mesmo que o impacto seja o menos mau possível, haverá sempre esse impacto", salientou.

Questionado se os cuidados de saúde primários estão a ter uma maior procura devido às limitações hospitalares, que afetam cerca de 40 hospitais do país, com serviços de urgência e especialidades encerrados, afirmou que a maioria da resposta à doença aguda já ocorria nos centros de saúde.

O que se passa é que os médicos estão a ter "maiores dificuldades de articulação" com os serviços de urgência, porque têm de fazer referenciações para serviços, por vezes, mais distantes do hospital de referência.

Também têm que gerir de outra forma a doença aguda: "Não é a mesma coisa enviar um doente para um hospital que fica do outro lado da rua ou enviar para um que fica a 40, 50, 100 quilómetros de distância. Tudo isto acaba por ter que ser equacionado também com os próprios doentes e causa-nos obviamente mais dificuldades na gestão do dia-a-dia".

"Por mais que tentemos fazer passar um ar de normalidade, que está tudo em resposta plena, obviamente, que isto não é resposta plena ou então tínhamos alguma coisa a funcionar muito mal", criticou.

No seu entender, o funcionamento em rede "está a ser forçado e levado a um extremo que antes não acontecia".

"Quando um dos elos da cadeia falha, falham todos", frisou, considerando que "não se pode continuar a tapar o sol com a peneira" e que a solução deste problema passa pelo Ministério da Saúde chegar a acordo com os médicos.

"Ouvimos o senhor ministro [da Saúde] dizer que temos que dar tempo para resolver esta situação. Claro, porque todos sabemos que, quando chegar a 01 de janeiro, esta questão das horas extraordinárias dos médicos vai a zero, é feita uma espécie de `reset` e, portanto, deixamos de ter o problema no imediato, mas passado uns meses voltará a existir", advertiu.

O presidente da associação apelou ainda aos utentes para que utilizem os recursos de "forma adequada", mas alertou para os perigos de não recorrerem à urgência em caso de doença grave.

"É muito importante que as pessoas tenham consciência disso, não usar os serviços por tudo e por nada, mas quando é grave recorrer a eles (...) não podemos agora também passar do 80 para o 8, nem de um extremo para outro", defendeu.

O médico realçou que é necessário que estes casos urgentes e emergentes mantenham a sua resposta nos serviços de urgência hospitalares, advertindo que caso não haja em muitos locais e a resposta dos centros de saúde estiver comprometida, porque não há médico de família, há pessoas que "ficam totalmente desamparadas sem um acesso fácil, em caso de situação aguda descompensada, a cuidados médicos".