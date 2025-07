Já são conhecidas as medidas de coação dos cinco funcionários da Autoridade Tributária detidos por suspeitas de tráfico de droga nos portos de Setúbal e Sines. Os detidos foram ontem presentes ao juiz de instrução criminal. Entre as medidas decretadas está o termo de identidade e residência, a proibição de exercerem funções e estão também impedidos de sair do país.