Funcionários do Parlamento apresentam queixa sobre comportamento de deputados do Chega

Uma queixa que foi formalizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas e que é detalhada pela dirigente sindical, Catarina Simão.Catarina Simão conta à Antena 1 que o sindicato ainda não obteve qualquer resposta sobre o ofício.Os funcionários da Assembleia da República acusam os deputados do Chega de comportamentos que "afetam profundamente a dignidade, a autoestima, a saúde mental e até a integridade física” de quem trabalha nos serviços do Parlamento.