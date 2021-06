Fundação José Neves lança ideias para transformar Portugal

metas a atingir em 2040

O “” é apresentado esta tarde no primeiro evento anual da FJN, uma iniciativa 100% digital, que terá como oradores o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o neurocientista português que trabalha no estudo do cérebro e das emoções humanas, António Damásio, bem como o cantor, guitarrista, compositor, fotógrafo e produtor discográfico, Bryan Adams, entre outros.O presidente da FJF, Carlos Oliveira, destacou que este relatório pretende analisar três vertentes do país – educação, emprego e a relação entre educação e emprego – e que o objetivo é“O objetivo é que Portugal se torne na tal sociedade do conhecimento, em que a educação, o conhecimento e as competências são o elevador social, o combustível para que as pessoas se sintam realizadas e o país e a economia se desenvolvam”, referiu Carlos Oliveira.O relatório, que foi coordenado pela FJN e produzido por investigadores das universidades do Minho e de Aveiro, resulta de uma recolha, criação e análise de dados, indicadores e modelos econométricos.Além de apresentar dados sobre a realidade portuguesa nas dimensões da educação e do emprego, o relatório aponta, uma “ambição para o país” como lhe chama o presidente da FJN que, a ser alcançada, colocaria Portugal no top 10 dos países da União Europeia.Atualmente, nesse domínio, Portugal ocupa a 19.ª posição de uma Europa a 27, mas “mais importante que os números é perceber que é necessário fazer algo de estrutural”, salientou Carlos Oliveira, frisando que os indicadores referidos no relatório “não são atingíveis se se mantiver a trajetória da última década”.O “Estado da Nação” tem como ponto de partida que o país, que partia de uma situação dramática no início do século XX, fez uma revolução muito significativa, em particular depois do 25 de Abril e mais ainda desde o ano 2000 em diante.





Entre muitos outros indicadores,Sobre, o relatório diz que este, da totalidade dos trabalhadores portugueses, apenas 30% estão em profissões que podem exercer a profissão através de casa.O evento desta tarde também servirá para, que poderá ser descarregada gratuitamente para telemóvel e que visa potenciar o desenvolvimento pessoal.