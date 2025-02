Cerca de 80 mil famílias aguardam há vários anos pelo reembolso do Estado no âmbito do programa de apoio a edifícios mais sustentáveis.

Investiram milhares de euros em janelas, aparelhos de ar condicionado ou painéis fotovoltaicos com a promessa de voltarem a receber parte do dinheiro.



Muitos fizeram empréstimos para pagar as obras e atravessam agora momentos de dificuldade.



O Governo justifica os atrasos com a falta de recursos humanos e promete dar uma resposta já a partir da próxima semana. As famílias sentem-se frustradas e queixam-se da falta de informações.