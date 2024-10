Realiza-se este domingo o funeral de Odair Moniz. As cerimónias fúnebres estão marcadas para as 14h00 na Igreja da Buraca.

A PSP garante que vai estar presente, de forma discreta, para "apoiar no que for preciso".



O corpo segue depois para o Cemitério da Amadora.



No sábado, durante o velório, a família pediu aos jornalistas que abandonassem o local.