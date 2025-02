Funeral de Pinto da Costa. Cortejo passou pelo relvado do Dragão

Foto - Ricardo Castelo - EPA

, com capacidade para cerca de 25 mil pessoas, aos adeptos, com a família e os mais próximos de Pinto da Costa a marcarem presença no relvado. O caixão foi transportado até à bancada onde estava a claque azul e branca.







Antes da missa de corpo presente, um dos momentos mais aplaudidos foi a chegada das equipas de futebol e de outras modalidades do Futebol Clube do Porto à Igreja de Santo António das Antas. Momento que foi acompanhado em direto na RTP3.Foram várias as personalidades que estiveram presentes na igreja.



O primeiro-ministro destacou Pinto da Costa como um "exemplo de personalidade" para a sociedade portuguesa. Luís Montenegro, adepto do FCP, falou sobre "um homem que se empenhou em valorizar a cidade do Porto, a região Norte, com um bairrismo assinalável". O antigo presidente da República Ramalho Eanes destacou, por seu turno, as qualidades de liderança e estratégia de Pinto da Costa.

