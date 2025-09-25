Furacão de categoria 1 terá maior impacto no grupo Central

"O furacão Gabrielle impactará o arquipélago na categoria 1 e esse impacto será mais intenso no grupo central, com nota adicional para a agitação marítima e o vento. Estamos a falar de ventos médios na ordem dos 130 km/hora e rajadas máximas a rondar os 200 km/hora ao nível do mar. É um dado significativo e que merece atenção", afirmou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), Rui Andrade, num ponto de situação, em Angra do Heroísmo.

Depois de se ter reunido com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), durante a tarde de hoje, Rui Andrade confirmou que não se registaram "alterações significativas" nas previsões meteorológicas, mantendo-se os avisos vermelhos para as ilhas dos grupos Central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) e Ocidental (Flores e Corvo), devido a precipitação, vento e agitação marítima.

Em relação ao vento, o presidente da Proteção da Civil dos Açores disse que "no grupo Central será sentido com maior intensidade nas ilhas do Faial, São Jorge e Graciosa".

No entanto, Rui Andrade disse que todos os avisos são preocupantes e todos são contemplados na análise de risco.

O responsável da Proteção Civil açoriana também não quis especificar os períodos mais críticos ao longo da passagem do furacão pelo arquipélago.

"O período crítico é durante o final da noite de hoje, madrugada e parte do dia de amanhã. É importante que a população tenha esta consciência. [Ao] estar a pormenorizar períodos muito curtos, podemos cair no risco de falhar, porque estamos a limitar a probabilidade", justificou.

Em 2019, o furacão Lorenzo provocou estragos avultados nos Açores, mas Rui Andrade lembrou que passou pela região como categoria 3 e não 1, como é esperado o Gabrielle.

"Não nos leva a crer que estamos perante um fenómeno mais violento do que o Lorenzo", apontou.

O responsável reiterou ainda que continuam a não existir motivos para fechar serviços e declarar situação de alerta no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria).

"Feita a avaliação de risco para este cenário, não há qualquer critério para que estejamos a aplicar medidas excecionais", explicou.

O presidente do SRPCBA transmitiu uma mensagem de confiança à população, alegando que "todos os municípios ativaram os seus planos municipais de Proteção Civil" e que "as entidades estão preparadas para enfrentar o impacto do furacão Gabrielle".

"Estamos preparados, [foi] um trabalho aturado desde segunda-feira, com todos os intervenientes. [Quero passar] uma mensagem de calma e tranquilidade à população e esta mensagem de segurança à população é consubstanciada naquilo que tem sido a articulação permanente com todas as entidades", frisou.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

No grupo Central preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA -- o mais grave numa escala de três -- até sexta-feira de manhã.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.